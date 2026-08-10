Colpito da malore alla guida esce di strada e muore

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Mombaruzzo
10 Agosto 2026 12:50:00
Foto di Cristina Craciun
Ha 86 anni l'uomo che stamattina ha perso la vita in un incidente sulla provinciale di Mombaruzzo.
Secondo le prime informazioni, l'automobilista ha perso autonomamente il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Probabilmente a causare l'incidente è stato un malore mentre era alla guida. Ipotesi confermata dall'équipe del 118 che è intervenuta per le manovre di rianimazione che purtroppo non sono valse a salvare la vita dell'uomo; le lesioni riportate nell'incidente non giustificavano però, apparentemente, il decesso che dunque, potrebbe essere stato provocato dal malore.
E sempre a Mombaruzzo ieri sera è stato registrato un altro incidente per fortuna senza particolari conseguenze per il conducente della Volvo che è finita contro il muro di una casa. Si segnalano solo danni al veicolo. L'automobilista è residente a Fontanile.
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