Colpito da malore alla guida esce di strada e muore

Ha 86 anni l'uomo che stamattina ha perso la vita in un incidente sulla provinciale di Mombaruzzo.

Secondo le prime informazioni, l'automobilista ha perso autonomamente il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Probabilmente a causare l'incidente è stato un malore mentre era alla guida. Ipotesi confermata dall'équipe del 118 che è intervenuta per le manovre di rianimazione che purtroppo non sono valse a salvare la vita dell'uomo; le lesioni riportate nell'incidente non giustificavano però, apparentemente, il decesso che dunque, potrebbe essere stato provocato dal malore.

E sempre a Mombaruzzo ieri sera è stato registrato un altro incidente per fortuna senza particolari conseguenze per il conducente della Volvo che è finita contro il muro di una casa. Si segnalano solo danni al veicolo. L'automobilista è residente a Fontanile.