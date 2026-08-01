Il cane antiveleno Hero scova delle polpette sospette disperse sulle rive di una strada di campagna

Primo intervento per Hero, il cane antiveleno da poco in dotazione all’Unità Cinofila della Provincia di Asti per bonificare zone in cui sono segnalate esche tossiche e letali per gli amici a quattrozampe.

L’intervento di cui è stato protagonista si è tenuto a Callianetto, sulla strada sterrata Sottobosco, traversa di via Martinetti dove sono stati rinvenuti alcuni bocconi, dalla appetitosa forma di polpetta ma fortemente sospettati di essere velenosi.

Hero li ha intercettati tutti e gli agenti li hanno raccolti e affidati all’Istituto Zooprofilattico dell’Asl di Asti per gli esami chimici.

Il Comune di Calliano Monferrato, nel darne notizia, invita tutti a tenere sotto controllo i bambini piccoli che potrebbero essere attratti dalle esche al pari di cani e gatti per i quali è consigliata la passeggiata al guinzaglio.

Se si avvistano bocconi o esche sospette non bisogna toccarle o annusarle ed avvisare subito il Comune, le forze dell’ordine o direttamente l’Asl.

Dall’anno scorso le sanzioni per chi semini esche o bocconi avvelenati in natura vanno da mille a 10 mila euro.