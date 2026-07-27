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Oggi pomeriggio

Ricoverato al pronto soccorso dopo la caduta dal balcone, i carabinieri indagano in via Giobert

Un testimone ha visto l'uomo aggrappato alla ringhiera prima che cadesse. Sono in corso gli accertamenti dei militari per accertare la dinamica dei fatti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

27 Luglio 2026 18:35:30

L'intervento del 118 per soccorrere il ferito

L'intervento del 118 in via Cavour per soccorrere il ferito

Attimi di paura oggi pomeriggio ad Asti, in via Giobert, davanti al civico 16 dove un uomo sarebbe stato visto precipitare da un balcone, si ipotizza del primo piano, sbattendo con violenza a terra. È successo intorno alle 16,45. È stato un automobilista, che si trovava a transitare sotto il condominio, a vedere parte della scena e, in particolare, l’uomo ancora aggrappato al balcone dal quale sarebbe precipitato.

Il testimone ha allertato il 112 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono giunte anche due pattuglie dei carabinieri che hanno subito cercato eventuali altre persone all’interno del probabile appartamento dal quale il ferito sarebbe caduto.

I militari hanno bussato a tutte le porte del palazzo per chiedere agli altri inquilini se avessero sentito o visto qualcosa e, stando a quanto riferito, qualcuno avrebbe udito rumori di una lite. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale.

Le indagini sono attualmente in corso.

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