Ricoverato al pronto soccorso dopo la caduta dal balcone, i carabinieri indagano in via Giobert

Attimi di paura oggi pomeriggio ad Asti, in via Giobert, davanti al civico 16 dove un uomo sarebbe stato visto precipitare da un balcone, si ipotizza del primo piano, sbattendo con violenza a terra. È successo intorno alle 16,45. È stato un automobilista, che si trovava a transitare sotto il condominio, a vedere parte della scena e, in particolare, l’uomo ancora aggrappato al balcone dal quale sarebbe precipitato.

Il testimone ha allertato il 112 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono giunte anche due pattuglie dei carabinieri che hanno subito cercato eventuali altre persone all’interno del probabile appartamento dal quale il ferito sarebbe caduto.

I militari hanno bussato a tutte le porte del palazzo per chiedere agli altri inquilini se avessero sentito o visto qualcosa e, stando a quanto riferito, qualcuno avrebbe udito rumori di una lite. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale.

Le indagini sono attualmente in corso.