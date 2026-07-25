Il "giallo" dei polli morti, abbandonati in un contenitore davanti alla centrale elettrica

Un grande contenitore di plastica grigia, abbandonato ai margini della strada, e al suo interno numerose carcasse di polli in stato di decomposizione. È un ritrovamento che lascia più di un interrogativo quello avvenuto davanti alla centrale elettrica di località Rilate, tra corso Ivrea e Viatosto, alle porte di Asti.

La prima segnalazione alla polizia municipale è arrivata alcuni giorni fa, dopo la scoperta, avvenuta quasi per caso, da parte di un residente. La notizia si è rapidamente diffusa anche attraverso la chat del Controllo di Vicinato della frazione, alimentando la preoccupazione tra gli abitanti della zona. Di chi erano quei polli? Come sono morti? E, soprattutto, perché qualcuno avrebbe scelto di abbandonarli proprio lì, lasciandoli marcire sotto il sole con tutte le conseguenze igienico-sanitarie del caso? Domande che, almeno per il momento, restano senza risposta.

Il contenitore con le carcasse dei polli davanti alla centrale elettrica

Come previsto dalla procedura, la polizia municipale ha informato l'Asl e richiesto l'intervento di una società specializzata nello smaltimento delle carcasse di animali morti. Eppure, almeno fino a questa mattina, il contenitore era ancora al suo posto, davanti alla centrale elettrica. Attorno, uno sciame di mosconi e un odore nauseabondo che non passa inosservato ai numerosi podisti e ciclisti di passaggio.

L'Asl ha comunque escluso gravi problemi sanitari sulle cause del decesso, quindi non si tratta di virus o altre malattie che potrebbero mettere in allarme i cittadini. Nel frattempo gli agenti hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire come quel carico sia arrivato fino a località Rilate e risalire ai responsabili dell'abbandono. L'Asl, dal canto suo, ha apposto sul contenitore un cartello con la dicitura «animali da smaltire». L'abbandono dovrebbe essere avvenuto prima del 22 luglio e ciò potrebbe rivelarsi un dettaglio utile per ricostruire la vicenda e chiarire il giallo delle carcasse di polli depositate lungo la strada.