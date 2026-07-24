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Processo

Morte di Matilde Baldi, il pm chiede dieci anni di reclusione per il conducente della Porsche

Sotto processo Franco Vacchina alla guida del bolide che si schiantò contro la Fiat 500 nella quale viaggiavano la vittima e sua mamma. Chiesti cinque anni per Davide Bertello, imputato per omissione di soccorso

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

24 Luglio 2026 13:57:00

Domani a Montegrosso l'ultimo saluto a Matilde

Matilde Baldi, morta a soli 20 anni

Sono dieci gli anni di reclusione chiesti dal pm Sara Paterno al giudice Matteo Bertelli Motta per Franco Vacchina, accusato di aver effettuato una gara di velocità, a bordo della sua Porsche, sull'autostrada Asti-Cuneo poi culminata nell'incidente stradale nel quale morì la giovane Matilde Baldi, 20 anni. Cinque gli anni richiesti per l'altro imputato, Davide Bertello che, secondo il quadro accusatorio, avrebbe preso parte alla gara a bordo di un'altra Porsche senza restare però coinvolto nello schianto. I fatti risalgono all'11 dicembre scorso.

L'auto di Vacchina si schiantò contro la Fiat 500 guidata dalla mamma di Matilde, Elvia Pia, con a bordo anche la figlia. Le due donne stavano tornado a casa a Montegrosso quando furono coinvolte nel devastante impatto. La madre rimase gravemente ferita, ma sopravvisse allo schianto; la figlia, nonostante il tempestivo ricovero all'ospedale di Alessandria, morì dopo cinque giorni di agonia. Durante gli accertamenti tecnici effettuati in sede di indagine, è emerso che la Fiat stava viaggiando a circa 70 chilometri orari mentre la Porsche di Vacchina oltre 200 chilometri orari. 

Il processo, con rito abbreviato, è in corso questa mattina al Tribunale di Asti. Vacchina, difeso dall'avvocato Ferruccio Rattazzi, è imputato per omicidio stradale mentre Bertello, rappresentato dall'avvocato Michele Galasso, per omissione di soccorso. L'uomo ha dichiarato di non aver partecipato alla gara e che avrebbe conosciuto Vacchina lo stesso giorno dell'incidente.

A rappresentare la famiglia della vittima è l'avvocato Pierpaolo Berardi mentre il fidanzato di Matilde, Francesco Tozaj, si è costituto parte civile con l'avvocato Alberto Bazzano. Già nel tardo pomeriggio dovrebbe essere emessa la sentenza.

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