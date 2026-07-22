Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Lutto

L'addio al dottor Claudio Bordino: la sanità astigiana piange il noto infettivologo

È deceduto a 74 anni. Domani mattina alle 9 si svolgeranno i funerali a San Secondo

Redazione web

Redazione web

22 Luglio 2026 20:23:39

candele lutto

L'addio al dottor Claudio Bordino: la sanità astigiana piange il noto infettivologo

Asti piange la scomparsa del dottor Claudio Bordino, mancato martedì all'età di 74 anni. Medico stimato e figura di riferimento per la sanità locale, Bordino ha lasciato un segno profondo grazie a una carriera vissuta con dedizione e spirito di servizio verso i propri pazienti.

Formatosi all'Università di Genova, aveva iniziato il suo percorso professionale come medico di famiglia. La sua attività è però legata all'Ospedale Cardinal Massaia di Asti dove per anni ha lavorato come specialista nel reparto di Malattie infettive, diventando un punto di riferimento per colleghi e assistiti.

Il rito funebre per l'ultimo saluto sarà celebrato domani mattina, 23 luglio, alle ore 9 nella Collegiata di San Secondo. Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà per il cimitero di viale Don Bianco dove sarà tumulata nella tomba di famiglia.

Il dottor Bordino lascia la moglie Elisa, i figli Elena e Alberto, il fratello Pierpaolo e sei nipoti.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133