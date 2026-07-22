L'addio al dottor Claudio Bordino: la sanità astigiana piange il noto infettivologo

Asti piange la scomparsa del dottor Claudio Bordino, mancato martedì all'età di 74 anni. Medico stimato e figura di riferimento per la sanità locale, Bordino ha lasciato un segno profondo grazie a una carriera vissuta con dedizione e spirito di servizio verso i propri pazienti.

Formatosi all'Università di Genova, aveva iniziato il suo percorso professionale come medico di famiglia. La sua attività è però legata all'Ospedale Cardinal Massaia di Asti dove per anni ha lavorato come specialista nel reparto di Malattie infettive, diventando un punto di riferimento per colleghi e assistiti.

Il rito funebre per l'ultimo saluto sarà celebrato domani mattina, 23 luglio, alle ore 9 nella Collegiata di San Secondo. Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà per il cimitero di viale Don Bianco dove sarà tumulata nella tomba di famiglia.

Il dottor Bordino lascia la moglie Elisa, i figli Elena e Alberto, il fratello Pierpaolo e sei nipoti.