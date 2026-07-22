Asino precipita in un pozzo: recuperato, senza vita, dopo un complesso intervento dei vigili del fuoco

Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne di Cassinasco, lunedì 20 luglio, quando un asino di media taglia è precipitato all'interno di un pozzo. L'allarme è scattato intorno alle 12.30, mobilitando subito i soccorsi per tentare il difficile recupero dell'animale.

Sul posto è intervenuta la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei vigili del fuoco di Asti, giunta in supporto ai colleghi Volontari di Canelli. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, per l'asino non c'era già più nulla da fare: l'animale è risultato deceduto a seguito della caduta.

Le operazioni di recupero dell'animale sono state particolarmente complesse e impegnative. I vigili hanno dovuto fare ricorso a manovre specialistiche Saf e all’utilizzo di paranchi meccanici per sollevare il peso dell'animale. La fase più critica dell'intervento è stata determinata dalla stretta apertura del pozzo, una circostanza che ha richiesto estrema precisione e cautela da parte degli operatori per riuscire a estrarre l'animale attraverso l'esiguo spazio disponibile.

L'intervento si è protratto per circa tre ore, concludendosi definitivamente intorno alle 15.30 con la messa in sicurezza dell'area.