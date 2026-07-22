Viaggiava su un taxi, come passeggero, trasportando ovuli di cocaina: 18enne tratto in arresto dai carabinieri

Le indagini preliminari dei carabinieri sono ancora in corso, ma il quadro accusatorio a carico di un ragazzo extracomunitario, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è piuttosto pesante. Il giovane, che ha 18 anni, è stato tratto in arresto a Villanova, nel cuore della notte, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, false attestazioni sulla propria identità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo alcuni giorni fa nella centrale via Roma, intorno alle 2, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villanova hanno sottoposto a un controllo un taxi sul quale il 18enne stava viaggiando come passeggero. Durante la perquisizione effettuata dai militari, il ragazzo è stato trovato in possesso di 14 ovuli termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 16 grammi. Ovuli subito sottoposti a sequestro.

La situazione sarebbe degenerata poco dopo quando l'uomo avrebbe opposto resistenza ai militari, spintonandoli e danneggiando la camicia dell'uniforme di un di loro. I carabinieri hanno poi proceduto con i controlli di rito e, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, gli hanno sequestrato circa 200 euro in contanti che presumono essere provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente è stato repertato e sarà soggetto ad accertamenti qualitativi in un apposito laboratorio.

Nel frattempo per l'arrestato si sono aperte le porte del carcere di Alessandria a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.