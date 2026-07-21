Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Oggi pomeriggio

Scontro tra il tunnel di Isola e Vigliano: traffico bloccato dopo l'incidente

Coinvolti un'auto, un furgone e un mezzo pesante. Ancora da accertare la completa dinamica dei fatti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

21 Luglio 2026 16:57:00

Scontro tra il tunnel di Isola e Vigliano: traffico bloccato dopo l'incidente

Scontro tra il tunnel di Isola e Vigliano: traffico bloccato dopo l'incidente [foto Billi]

Ancora un incidente sulle strade astigiane. Teatro del violento impatto la strada statale 456 "del Turchino", a poche centinaia di metri dal tunnel dei Molini di Isola, già in direzione di Vigliano.

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’autovettura, un furgone e un mezzo pesante. A causa dell'incidente, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia e la circolazione è stata deviata sul percorso alternativo.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento.

[foto Billi]

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133