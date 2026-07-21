Scontro tra il tunnel di Isola e Vigliano: traffico bloccato dopo l'incidente

Ancora un incidente sulle strade astigiane. Teatro del violento impatto la strada statale 456 "del Turchino", a poche centinaia di metri dal tunnel dei Molini di Isola, già in direzione di Vigliano.

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’autovettura, un furgone e un mezzo pesante. A causa dell'incidente, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia e la circolazione è stata deviata sul percorso alternativo.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento.

[foto Billi]