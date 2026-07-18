Si è chiusa nel peggiore dei modi la ricerca della ragazza di 21 anni scomparsa: trovata senza vita

La cercavano da ieri, da quando si è allontanata dalla sua abitazione di Moasca. Elisa Sirotto, 21 anni, originaria di Tigliole, è stata cercata senza sosta dopo la denuncia di scomparsa presentata dal suo convivente Mattia, fidanzati da 4 anni e conviventi da 2 nel Comune del Nicese.

Alle ricerche delle forze dell'ordine si sono affiancate quelle virtuali, attraverso un tam tam sui social senza precedenti.

Un'urgenza, quella di ritrovarla, che ha contagiato le forze dell'ordine, carabinieri della Compagnia di Canelli in primis. Non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli di tale urgenza, ma il fatto che sia stata ritrovata senza vita ad un centinaio di metri dalla sua abitazione, poco fa, fa pensare ad un tragico annuncio. La stessa Procura, autorizzando la notizia del suo ritrovamento, ha dichiarato che sono in corso accertamenti per confermare un eventuale gesto volontario che ha posto fine alla sua vita. Questo deriva anche dal fatto che ha lasciato una lettera in cui avrebbe spiegato le ragioni della sua decisione estrema.

Determinante è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco che l'hanno cercato sia per via terra, con un cane specializzato nel ritrovamento delle persone, sia via aerea con un elicottero che ha sorvolato la zona intorno alla sua abitazione. E proprio a breve distanza, grazie al lavoro sinergico delle squadre, è stato possibile individuare il corpo senza vita di Elisa.

Il convivente e la famiglia di Elisa forse potranno fare maggiore chiarezza sul momento di sofferenza della giovane donna.