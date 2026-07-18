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Vigili del Fuoco

Incendio a Nizza Monferrato in abitazione: anziana salvata dai vigili del fuoco

Volontari e squadra provinciale salvano la donna e domano le fiamme in una camera da letto, ancora in corso le indagini sulle cause

Redazione web

Redazione web

18 Luglio 2026 14:37:00

Incendio a Nizza Monferrato in abitazione: anziana salvata dai vigili del fuoco

Alle ore 06:40 di questa mattina, sabato 18 luglio 2026, il comando è stato allertato per un incendio all'interno di una abitazione a Nizza Monferrato, in Strada Bricco Cremosina.

Sono stati alltertati i volontari del Distaccamento di Nizza Monferrato, che, arrivati sul posto hanno trovato l’abitazione in fiamme e una persona anziana all’interno.

Il lavoro congiunto con la squadra permanente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Asti ha consentito il salvataggio della signora e lo spegnimento dell’incendio sviluppatosi nella camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato e il personale del 118. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamenti da parte della squadra Nia (nucleo investigativo antincendi) del comando di Asti e dei Carabinieri.

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