Incendio a Nizza Monferrato in abitazione: anziana salvata dai vigili del fuoco

Alle ore 06:40 di questa mattina, sabato 18 luglio 2026, il comando è stato allertato per un incendio all'interno di una abitazione a Nizza Monferrato, in Strada Bricco Cremosina.

Sono stati alltertati i volontari del Distaccamento di Nizza Monferrato, che, arrivati sul posto hanno trovato l’abitazione in fiamme e una persona anziana all’interno.

Il lavoro congiunto con la squadra permanente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Asti ha consentito il salvataggio della signora e lo spegnimento dell’incendio sviluppatosi nella camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato e il personale del 118. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamenti da parte della squadra Nia (nucleo investigativo antincendi) del comando di Asti e dei Carabinieri.