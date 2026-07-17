Incendio in un alloggio di Robella: casa inagibile

Robella
17 Luglio 2026 18:57:16
Dopo il violentissimo incendio che ha distrutto una casa a Cocconato nei giorni scorsi in cui abitava una famiglia con cinque figli piccoli per la quale è stata avviata una sottoscrizione, i Vigili del Fuoco di Asti e il distaccamento volontari di Cocconato sono intervenuti oggi per un'altra emergenza simile.
Anche in questo caso ad andare a fuoco è stata una casa nel centro abitato di Robella.
Non ancora chiare le origini delle fiamme e, per fortuna, non ci sono stati feriti. Ma anche in questo caso l'abitazione è stata dichiarata inagibile dopo il completo spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.
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