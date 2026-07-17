Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Robella

Incendio in un alloggio di Robella: casa inagibile

Non ancora accertata l'origine delle fiamme

Daniela Peira

Daniela Peira

17 Luglio 2026 18:57:16

Incendio in un alloggio di Robella: casa inagibile

Dopo il violentissimo incendio che ha distrutto una casa a Cocconato nei giorni scorsi in cui abitava una famiglia con cinque figli piccoli per la quale è stata avviata una sottoscrizione, i Vigili del Fuoco di Asti e il distaccamento  volontari di Cocconato sono intervenuti oggi per un'altra emergenza simile.

Anche in questo caso ad andare a fuoco è stata una casa nel centro abitato di Robella.

Non ancora chiare le origini delle fiamme e, per fortuna, non ci sono stati feriti. Ma anche in questo caso l'abitazione è stata dichiarata inagibile dopo il completo spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133