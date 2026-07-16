Commerciante arrestato con 694 grammi di sostanze stupefacenti, sequestrati hashish e marijuana nel suo negozio

La Squadra Mobile della Questura di Asti, nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ha arrestato un uomo trovato in possesso di due diversi tipi di sostanze.

I poliziotti hanno sottoposto il soggetto a perquisizione personale e locale che ha permesso di rinvenire, all’interno del suo esercizio commerciale, diversi panetti di hashish del peso complessivo di circa 587 grammi e un involucro contenente marijuana del peso complessivo di circa 107 grammi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal Pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza per direttissima al termine della quale il giudice del Tribunale di Asti ha convalidato l’arresto.