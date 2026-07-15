Incendio a Spagnolino: Nodo Zero lancia la raccolta fondi per la famiglia

Dopo il tragico incendio che ha completamente distrutto una casa in frazione Spagnolino è scattata una gara di solidarietà, per aiutare la famiglia con cinque figli, che in un attimo ha perso tutto: vestiti, ricordi, oggetti quotidiani, sicurezza.

Tra i primi ad attivarsi, l’associazione Nodo Zero, che ha recentemente aperto una sede a Cocconato: «Come associazione di

promozione sociale – spiega il presidente Stefano Agosto – siamo intervenuti subito, aprendo l’Emporio Solidale e offrendo ciò che avevamo: vestiario, pannolini, materiali per i bambini, ogni bene utile per coprire almeno l’emergenza.

Da ieri sera tantissimi cittadini ci stanno scrivendo per aiutare, e questo abbraccio collettivo è la prova che la comunità sa essere famiglia quando qualcuno cade. Abbiamo attivato una raccolta fondi online, aperta fino a venerdì, per donare un sostegno economico diretto a questa famiglia che oggi non ha più nulla.

Sabato, inoltre, una parte dell’importo dell’evento per bambini organizzato da Nodo Zero verrà devoluta alla famiglia colpita dall’incendio, perché nessuno deve sentirsi solo in un momento come questo».

Il Comune si è immediatamente attivato per cercare una soluzione abitativa temporanea per la sfortunata famiglia.

Proseguono le indagini per individuare l’origine dell’incendio: tra le ipotesi un cortocircuito.

Per domare le fiamme sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Asti, del distaccamento volontario di Canelli e della 101 di Chieri.