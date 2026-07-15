Passeggia in via Cavour e viene scippato della catenina d'oro

Attimi di paura ieri, in via Cavour, pieno centro di Asti e a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, dove un uomo è stato vittima di un furto con strappo mentre camminava sul marciapiede. L’episodio si è verificato intorno alle 16. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire è stato un singolo scippatore, non un gruppo né i "famosi" maranza che, in altre occasioni, hanno creato preoccupazione proprio in quella zona.

L’autore del gesto, descritto come un individuo giovane, presumibilmente di età compresa tra i 20 e i 30 anni, si è avvicinato alla vittima e le ha strappato con violenza la catenina d’oro che portava al collo. Dopo il colpo, il malvivente si è dato alla fuga a piedi, dileguandosi rapidamente in direzione della stazione.

Nonostante lo shock per l’accaduto, la vittima non è stata scaraventata a terra e non ha riportato ferite, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale per accertamenti. È stata la stessa vittima a lanciare l’allarme contattando il 112. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell'ordine per raccogliere le prime testimonianze e avviare le ricerche del colpevole.

Al momento i carabinieri della Radiomobile stanno effettuando gli accertamenti tecnici, con un’attenta analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero fornito immagini di buona qualità. L'auspicio degli inquirenti è che si possa arrivare all'identificazione del colpevole già nei prossimi giorni.