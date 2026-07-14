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Polizia

Arrestati due giovani trovati in possesso di chetamina, mdma, hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 600 grammi

È successo ad Asti nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti

Redazione web

Redazione web

14 Luglio 2026 15:08:18

polizia volanti 1

La Squadra Mobile della Questura di Asti, in particolare la sezione antidroga e l’ufficio P.G. e S.P. delle Volanti, nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due giovani venticinquenni, residenti in provincia, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

I poliziotti in servizio di Volante hanno proceduto al controllo di un veicolo che si aggirava con fare sospetto per le vie cittadine; durante le prime fasi dell’attività sono stati trovati e sequestrati, a carico del conducente, circa 350 grammi di ketamina. Si tratta di un potente anestetico dissociativo usato in medicina, ma anche diffuso come droga d’abuso nei contesti ricreativi. A dosi non mediche, altera la percezione della realtà causando allucinazioni e uno stato di forte distacco.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare, a carico dell’autista del veicolo, altro stupefacente del tipo mdma per circa 13 grammi, oltre a 188 grammi di hashish composto da panetti e dosi già suddivise, vario materiale idoneo alla pesatura e confezionamento delle stesse. L'mdma è una sostanza psicoattiva semisintetica della classe delle anfetamine, diffusa come droga "da sballo" sottoforma di cristalli o di pastiglie. La sostanza stupefacente centrale provocando forti effetti empatogeni, euforia, disinibizione e un’intensificazione delle percezioni sensoriale.

Nell’abitazione del passeggero, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati 17 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana suddivisi in dosi, nonché materiale idoneo alla pesatura e confezionamento delle stesse. I giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal Pm, sottoposti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni in attesa dell’udienza per direttissima. La stessa si è svolta nella mattinata del 10 luglio all’esito della quale il giudice ha convalidato gli arresti.

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