A fuoco una casa abitata da madre con figli: fumo si vede da lontano

Cocconato
13 Luglio 2026 17:35:00
Nel primo pomeriggio in frazione Spagnolino di Cocconato è scoppiato improvvisamente un incendio in una casa dove vive una donna con i suoi figli.
Un denso fumo si è levato dal tetto, visibile anche dalla provinciale e a chilometri di distanza.
Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco di Asti e i Carabinieri della stazione di Cocconato. Al momento non si conoscono le cause del sinistro e dovrà essere verificato che l’edificio non abbia subito danni strutturali. Non risultano danni alle persone.
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