A fuoco una casa abitata da madre con figli: fumo si vede da lontano

Nel primo pomeriggio in frazione Spagnolino di Cocconato è scoppiato improvvisamente un incendio in una casa dove vive una donna con i suoi figli.

Un denso fumo si è levato dal tetto, visibile anche dalla provinciale e a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco di Asti e i Carabinieri della stazione di Cocconato. Al momento non si conoscono le cause del sinistro e dovrà essere verificato che l’edificio non abbia subito danni strutturali. Non risultano danni alle persone.