Carceri, domani riflettori accesi anche a Quarto con l'iniziativa dell'Alleanza per l'Articolo 27

Domani, martedì 14, le mura della Casa di reclusione di Quarto si apriranno per accogliere una delegazione di esperti, attivisti e rappresentanti delle istituzioni. L'appuntamento rientra in una grande mobilitazione nazionale promossa dall'Alleanza per l’articolo 27 e che vedrà coinvolti contemporaneamente 34 istituti penitenziari in 29 città italiane.

L'obiettivo della giornata è duplice: riportare l'attenzione pubblica sulla grave crisi che attraversa il sistema carcerario e riaffermare con forza i principi costituzionali secondo cui la pena deve essere improntata all'umanità, alla dignità della persona e al reinserimento sociale. L'iniziativa nasce dalla necessità di denunciare numeri che descrivono un quadro allarmante. Ad oggi, le carceri italiane registrano un tasso di affollamento medio del 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare.

Questa condizione, definita insostenibile dalle associazioni, si traduce in vite vissute in spazi non dignitosi con casi di suicidio e di morti dietro le sbarre. L’Alleanza, nata lo scorso febbraio, si pone come obiettivo il contrasto a una stagione di eccessivo ricorso alla detenzione, promuovendo invece politiche di depenalizzazione e umanizzazione della pena.

La delegazione ad Asti

Alla Casa di reclusione Alta Sicurezza di Asti, la visita sarà condotta da una folta delegazione locale. Tra i partecipanti figurano il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Domenico Massano, Michele Miravalle e Carlo Mustaro (Antigone), oltre a rappresentanti di Cgil, Acli, Arci, Cnca, Csvaa e Confcooperative-Federsolidarietà. A livello nazionale, l'iniziativa vanta il sostegno di oltre 330 personalità, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi e Marco Damilano, a testimonianza di come il carcere debba tornare a essere un tema discusso dall'intera società civile.

Al termine della visita ispettiva, prevista per la mattinata, i componenti della delegazione incontreranno i giornalisti e i cittadini per condividere dati e testimonianze dirette sulla realtà del carcere di Quarto. L'appuntamento è fissato per le ore 13 a Fuoriluogo in via Enrico Toti 18.