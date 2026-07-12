Monta la rabbia tra gli abitanti di Capriglio: «Siamo senza elettricità da sabato pomeriggio»

«Siamo senza corrente elettrica dalle 18 di sabato, abbiamo passato tutta la notte senza luce. Ci sono anziani a casa, anche soli, e io stessa sono andata al centro commerciale di Castelnuovo Don Bosco per ricaricare il telefono, almeno fino al 20%, avendo a casa mia mamma da guardare e dovendo essere reperibile per lavoro».

C'è tanta rabbia e indignazione tra i residenti di Capriglio e dintorni dove la corrente continua a mancare da quando, sabato pomeriggio, c'è stato un violento temporale con un vento molto forte che avrebbe causato l'interruzione dell'elettricità. A denunciare la situazione è una delle residenti che è stata colpita dal black out e che ancora ora sta attendendo che la luce venga ripristinata.

I cittadini, pur avendo effettuato le dovute segnalazioni al gestore della rete, continuano a denunciare di essere ancora senza elettricità e di non sapere neanche quando verrà riattivata. Un disagio che potrebbe durare ancora a lungo se non si trovasse il modo di aggiustare il guasto di cui non si hanno notizie certe. «Tutte il cibo conservato nei frighi da buttare, nessuno ha pensato di attivare un generatore di emergenza - continua la residente - È una situazione vergognosa, davvero indegna di un paese civile».