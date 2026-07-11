Il temporale attraversa l'Astigiano e fa danni: ad Asti auto sotto le piante sradicate e un uomo colpito da un ramo

Ancora non è terminato il passaggio del violento temporale che ha attraversato buona parte dell'Astigiano da Nord Ovest a sud che già si contano danni ingenti.

I più gravi arrivano dal capoluogo, Asti, dove il vento fortissimo ha sradicato alcune piante sul fondo di Campo del Palio finendo sopra le auto parcheggiate. Solo qualche giorno fa analogo "incidente" in piazza Alfieri con gravi danni ad un'auto posteggiata.

In viale Pilone a farne le spese è stato un uomo di 46 anni colpito da un ramo caduto da una delle piante del corso alberato. Ricoverato in codice giallo al Pronto Soccorso di Asti.

Stanno arrivando anche le prime segnalazioni dal Nord Astigiano dove il forte vento, soprattutto la raffica a terra che ha anticipato la copiosa pioggia con grandine, ha scoperchiato tetti e fatto volare coppi e tettoie nella zona del Castelnovese. Dove ancora non è tornata la corrente elettrica interrotta probabilmente a causa di alberi caduti sulla linea.

Inviate le vostre foto e video del temporale e dei danni al numero whatsapp 347/3541158 oppure 375/6182234.

(Foto Billi e social)