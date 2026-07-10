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Furgone a fuoco in un distributore, gli operai lo spingono via ed evitano una strage

E' accaduto circa due ore fa in frazione Quarto Inferiore, nell'area di servizio Europam

Daniela Peira

Daniela Peira

10 Luglio 2026 12:49:19

Furgone a fuoco in un distributore, gli operai lo spingono via ed evitano una strage

Poteva trasformarsi in una strage l'incidente che circa due ore fa ha coinvolto un furgoncino da lavoro.

Gli operai che erano alla sua guida si erano appena fermati alla stazione di servizio Europam, in frazione Quarto Inferiore, quando, scendendo dalla cabina, si sono accorti che dal motore stava uscendo del fumo intenso. Si sono avvicinati e, sotto il fumo, hanno visto già le prime lame di fuoco che aumentavano di intensità.

Con una grande capacità di reazione, gli operai hanno tolto il freno a mano e hanno spinto il furgoncino, a quel punto già avvolto dalle fiamme, verso il fondo dell'area di servizio, per allontanarlo il più possibile dalle pompe di erogazione dei carburanti.

Lo hanno accompagnato finché hanno potuto considerando il grande calore sprigionato dal mezzo, il rischio di scoppio e la difficoltà a tenere le mani sulla carrozzeria. Alla fine la corsa del furgoncino è finita contro una campana dei rifiuti e lì il mezzo è stato completamente distrutto dall'incendio spento poi dai Vigili del Fuoco.

Non si registrano feriti.

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