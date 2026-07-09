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Castelnuovo Don Bosco

Motociclista contro auto al semaforo di Mondonio: è grave

L'incidente ieri sera. La conducente dell'Aprilia portata al Cto in codice rosso

Daniela Peira

Daniela Peira

09 Luglio 2026 19:18:00

Motociclista contro auto al semaforo di Mondonio: è grave

 Nonostante il semaforo, l’incrocio di Castelnuovo Don Bosco per la frazione Mondonio San Domenico Savio e per il Comune di Pino d’Asti continua ad essere teatro di incidenti stradali.

Anche gravi, come accaduto ieri sera poco dopo le 19.

La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri di Cocconato che sono intervenuti con una loro pattuglia, ma da prime indiscrezioni sembra che contro un’auto Renault Scenic che stava percorrendo il rettilineo e, al semaforo verde, stava regolarmente svoltando a sinistra in direzione di Pino d’Asti, abbia impattato piuttosto violentemente una moto Aprilia 600.

L’auto era condotta da una donna,  che aveva a bordo anche la figlia ancora piccola. Grande lo spavento e un controllo all’ospedale di Chieri per dolori riportati nell’urto.

Ad avere la peggio la motociclista, una giovane donna di 21 anni  che è stata portata d’urgenza al Cto di Torino per il grave trauma riportato nell’urto. Il suo ingresso all’ospedale torinese è stato in codice rosso con prognosi riservata.  

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