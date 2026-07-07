Cordoglio per la morte di Milena Serra, mamma dell'assessora Loretta Bologna

Lutto
07 Luglio 2026 19:47:06
Milena Serra, 82 anni
Un grave lutto ha colpito l'assessora al Commercio del Comune di Asti, Loretta Bologna. Questa mattina, all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, è deceduta la madre, Milena Serra, all'età di 82 anni.
L'ultimo saluto alla signora Serra sarà celebrato giovedì alle 10 nel cimitero di Agliano Terme, dove si terrà una breve benedizione prima della sepoltura.
La redazione del nostro giornale esprime le più sentite condoglianze all'assessora Bologna e ai suoi famigliari in questi giorni di dolore.
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