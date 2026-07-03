A venti giorni dall'incendio, allevatore muore per le gravissime ustioni

Venti giorni di speranza e di lotta per la vita quelli vissuti da Valentino Toppino, 79 anni e dalla sua famiglia di Calliano Monferrato poi la notizia più temuta: le ustioni che ricoprivano la metà del suo corpo erano così gravi ed estese da portarlo alla morte nonostante l'intervento ad altissimo livello dei medici del Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino in cui era ricoverato.

Toppino era uno degli allevatori più conosciuti del Nord Astigiano. Aveva fondato negli Anni Settanta la sua azienda agricola Aurora con un allevamento di bovini che sfiora i 500 capi alimentati da mangimi e foraggio prodotto direttamente dalla famiglia Toppino sui campi di famiglia a Calliano Monferrato.

L'incendio era scoppiato nella notte fra il 10 e l'11 giugno. Ancora in corso gli accertamenti per scoprire l'origine delle fiamme che ha portato alla completa distruzione di tutti i trattori e degli altri mezzi da lavoro che erano sistemati sotto una tettoia di fianco ad un fienile, anch'esso in fiamme. La grande stalla non è stata interessata dall'incendio e tutti gli animali sono usciti indenni dal grande rogo che invece ha lambito la parte di casa in cui Toppino viveva con la moglie Aurora. Vicino vivono le due figlie Luisella e Rosanna con le loro rispettive famiglie. Tutti, quella notte, furono svegliati dal rumore provocato dallo scoppio di uno pneumatico di uno dei trattori in fiamme. La corsa per salvare il salvabile, ormai inutile e la disperazione di Valentino che si è visto andare in fumo il lavoro di una vita. Nella concitazione del momento, l'anziano era caduto in una parte di cortile invasa dalle fiamme ed è stato il genero a trarlo inizialmente in salvo mentre il resto della famiglia chiamava Vigili del fuoco e soccorsi. Valentino era stato portato al Cto dove la speranza era quella di strapparlo alla morte, ma le complicazioni subentrate nei giorni successivo a seguito delle lesioni profonde lo ha portato alla morte.

Ancora in corso le indagini per accertare da dove sia scaturito l'incendio. Non ancora nota, ad ora, la data del funerale.

«E' una grande perdita per tutto il nostro territorio - commenta il sindaco Paolo Belluardo che la notte dell'incendio si è recato nell'azienda e ha convocato la Protezione Civile per un aiuto nella messa in sicurezza dell'allevamento - Era un visionario che già negli Anni Settanta, contrariamente alla maggior parte degli imprenditori agricoli di allora, aveva sognato un'azienda grande, con numeri che permettessero una autonomia economica. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia senza dimenticare la comunità in cui viveva. Quando poteva aiutava ed era molto attento nella manutenzione del territorio intorno ai suoi campi».

Con il grande caldo e la siccità dei giorni scorsi (che neppure i temporali hanno mitigato del tutto) l'invito è di non accendere fuochi o di non creare condizioni affinchè si sviluppino le fiamme.

Ieri sera, a Motta di Costigliole, sono intervenuti Vigili del Fuoco ed elisoccorso del 118 di Alessandria inorno alle 18 per l'incendio di sterpaglie. Una donna di 80 anni ha riportato lievi ustioni rifiutando però di essere portata in ospedale.

(Nella foto di copertina Valentino Toppino con la moglie Aurora durante l'anniversario di matrimonio)