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Maltempo

Attimi di paura in piazza Alfieri per la parziale caduta di un platano abbattuto dalle raffiche di vento

È successo intorno alle 15. Il tronco dell'albero è finito sopra un'auto in sosta lungo la carreggiata, ma non ci sono feriti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

01 Luglio 2026 15:29:18

Il platano caduto a terra in piazza Alfieri

Il tronco caduto a terra in piazza Alfieri

Tutto è durato un attimo, ma per coloro che erano nelle vicinanze sono stati momenti di paura. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, in piazza Alfieri, a poche decine di metri dal palco di Astimusica, uno degli storici platani è in parte caduto a terra spinto dalle raffiche di vento che stanno soffiando sulla città.

Il tronco del platano, forse già compromesso dalla violenta grandinata avvenuta domenica, si è spezzato cadendo su un'auto parcheggiata sul porfido davanti ai portici Pogliani. Non si registrano feriti, ma solo danni e tanta incredulità.

Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del comando di via Marello e la polizia municipale. Una squadra dei vigili sta operando sul posto per mettere in sicurezza l'albero e rimuovere il tronco dalla sede stradale. Il traffico è stato nel frattempo deviato lungo corso Alfieri.

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