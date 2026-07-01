Attimi di paura in piazza Alfieri per la parziale caduta di un platano abbattuto dalle raffiche di vento

Tutto è durato un attimo, ma per coloro che erano nelle vicinanze sono stati momenti di paura. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, in piazza Alfieri, a poche decine di metri dal palco di Astimusica, uno degli storici platani è in parte caduto a terra spinto dalle raffiche di vento che stanno soffiando sulla città.

Il tronco del platano, forse già compromesso dalla violenta grandinata avvenuta domenica, si è spezzato cadendo su un'auto parcheggiata sul porfido davanti ai portici Pogliani. Non si registrano feriti, ma solo danni e tanta incredulità.

Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del comando di via Marello e la polizia municipale. Una squadra dei vigili sta operando sul posto per mettere in sicurezza l'albero e rimuovere il tronco dalla sede stradale. Il traffico è stato nel frattempo deviato lungo corso Alfieri.