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Tribunale

Matilde morta dopo l'incidente con la Porsche: inizia il processo

Ieri l'udienza preliminare. Vacchina farà il rito abbreviato. Famiglia e fidanzato costituiti parte civile

Daniela Peira

Daniela Peira

30 Giugno 2026 12:16:31

Matilde morta dopo l'incidente con la Porsche: inizia il processo

Papà, mamma, fratello, fidanzato, cugini: la parte più stretta della famiglia di Matilde Baldi ieri mattina era in tribunale per la prima udienza preliminare che si è tenuta alla chiusura indagini sulla sua tragica morte.
Si sono costituiti parte civile con gli avvocati Pierpaolo Berardi e Alberto Bazzano (quest’ultimo per il solo fidanzato non convivente) contro Franco Vacchina, presente accanto al suo avvocato Ferruccio Rattazzi e Davide Bertello, assente per un difetto di notifica.
Proprio questo inciampo formale ha spinto il gup Bertelli a separare le posizioni dei due guidatori delle Porsche che si sospetta fortemente fossero in competizione quando quella di Vacchina ha tamponato violentemente ad oltre 200 km orari la Fiat 500 sulla quale viaggiava Matilde, condotta dalla madre Elvia.

Così nell’udienza di ieri sono già confluite alcune  consulenze  della parte civile: dottor Cresta per la cinematica e dottor Luison per quella medico legale riferita alle lesioni permanenti riportate dalla madre sopravvissuta.
Sia il troncone che riguarda Vacchina, sia quello che riguarda Bertello sono stati rinviati al 13 luglio data nella quale il Gup ha in animo di riunire nuovamente il processo per il quale le difese chiederanno rito abbreviato.

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