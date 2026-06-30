Persona investita da più auto in autostrada: in corso l'identificazione

Sono ancora in corso le operazioni per identificare la persona che questa notte è stata investita sull'autostrada Torino-Piacenza, sulla corsia nord fra i caselli di Asti Est e Felizzano.

Non si è ancora capito neppure se si tratti di un uomo o di una donna, perché il suo corpo è in condizioni tali che non è ancora stato possibile attribuire un nome. Ed è ancora da scoprire il motivo per il quale si trovasse in autostrada, di notte, a camminare in un tratto buio ad alto scorrimento.

La persona è stata investita non solo dal primo veicolo che non si è accorto della sua presenza in carreggiata, ma da più mezzi che sono seguiti dopo, secondo una prima ricostruzione.

Sono stati alcuni automobilisti a segnalare alle forze dell'ordine la presenza del corpo a terra in autostrada e i primi soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Saranno l'esame di testimonianze e delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada a dare un quadro più completo dell'accaduto.

E' il secondo caso di investimento in autostrada a distanza di due mesi. A fine aprile, infatti, aveva trovato la morte in questo modo Simone De Fenza, poco dopo la barriera di Villanova in direzione di Asti. Anche in quel caso l'investimento tragico era avvenuto di notte dopo che l'amico con il quale viaggiava in auto, a causa di un forte litigio (così come raccontato dall'amico stesso) lo aveva fatto scendere e aveva continuato il viaggio verso casa. Pochi minuti dopo De Fenza era stato travolto da un camion in transito che se lo è trovato in piena carreggiata di scorrimento normale.