Cordoglio ad Asti per la scomparsa del noto carrozziere Enzo Pucciarelli

Profondo cordoglio ha suscitato ad Asti la notizia della morte di Enzo Pucciarelli, 65 anni, titolare della Carrozzeria Stazione di via del Lavoro. Enzo è stato per anni un punto di riferimento per molti astigiani, un bravo artigiano che ha portato avanti con passione il proprio lavoro, con il sorriso e la battuta pronta. Non a caso il motto dell'attività è quello di "far uscire sempre il cliente con un sorriso".

«Oggi la nostra comunità perde una persona di rara serietà e un grande lavoratore, stimatissimo da tanti per la sua storica carrozzeria - lo ricorda sui social l'amico Enzo Scullino - Ma per me, il ricordo più bello di Enzo risale a tanti anni fa. Ricordo ancora quando Angela ed io andammo a casa sua. Voleva conoscerci di persona, con quella serietà e quella premura tipica di un grande padre, per capire con chi sarebbe andato in vacanza suo figlio. Un gesto d'altri tempi che mi fece capire subito lo spessore dell'uomo e l'amore per la sua famiglia».

Ma sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, clienti della carrozzeria o conoscenti che sono stati inviati alla famiglia di Pucciarelli in segno di vicinanza per il lutto che l'ha colpita. Enzo lascia il figlio Fabio, anche lui impegnato nell'attività di via del Lavoro, e la moglie Roberta.

Il rosario sarà celebrato questa sera, alle ore 21, nella parrocchia di Rocca D'Arazzo; le esequie sabato alle ore 10.