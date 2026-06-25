L'addio a Silvana Bertol, socia fondatrice del Gruppo AV Holding

Profondo cordoglio ha suscitato la scomparsa della signora Silvana Bertol, 75 anni, socia fondatrice e figura ispiratrice del Gruppo AV Holding. Madre di Enrico Follo, Ceo di X-enia (società parte del Gruppo attiva a Villafranca d'Asti), la signora Silvana ha rappresentato una presenza fondamentale nella storia umana e professionale della famiglia e dell’azienda.

«Silvana Bertol ha dedicato la propria vita alla famiglia, trasmettendo con l’esempio i valori autentici di integrità, dedizione al lavoro, rispetto delle persone e senso di responsabilità - la ricordano con affetto da X-enia - Questi principi hanno contribuito ad ispirare il percorso umano e professionale dei figli Alessandra ed Enrico e la cultura delle società appartenenti al Gruppo AV Holding».

Lo stesso figlio Enrico, annunciando la scomparsa della mamma, ha voluto ricordare l'ultimo periodo della sua vita: «La tua forza, il tuo coraggio nell'affrontare la malattia e la tua determinazione davanti alle sfide continueranno a rappresentare un esempio per tutti nooi. Il tuo amore, i tuoi insegnamenti e i valori che ci hai trasmesso resteranno per sempre parte di ciò che siamo. Ciao Mamma. Ciao Sivana».

Le esequie si sono svolte ieri mattina ad Asti nella Collegiata di San Secondo. La salma è stata poi sepolta nel cimitero di Vaglierano.