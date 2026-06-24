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Corso Don Minzoni

Moto contro auto: un ferito

Accaduto poco fa all'incrocio con Viale al Santuario

Daniela Peira

Daniela Peira

24 Giugno 2026 11:29:58

Auto contro auto in svolta: un ferito

E' stato ricoverato in codice giallo per un sospetto trauma cranico ed escoriazioni estese il motociclista coinvolto in un incidente un'ora fa in corso Don Minzoni.

Il motociclista, un ragazzo di 24 anni, è finito contro la portiera lato passeggero di una Toyota Yaris bianca all'altezza dell'incrocio con viale al Santuario, dove si trova il noto negozio di giocattoli Paniate.

Sul posto i soccorritori del 118 e una pattuglia di Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi e sentito sia l'automobilista (illeso) che alcuni testimoni. Tutto per ricostruire la dinamica esatta e le responsabilità.

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