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Nizza Monferrato

Si addormenta con la sigaretta accesa e muore nel rogo dell'alloggio

Il dramma questa mattina in un alloggio di via Crova

Daniela Peira

Daniela Peira

24 Giugno 2026 09:56:45

Si addormenta con la sigaretta accesa e muore nel rogo dell'alloggio

Sono stati alcuni vicini di casa a dare l'allarme dopo aver visto uscire dal fumo dell'appartamento di via Crova 7.

Sul posto, nel giro di pochissimi minuti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e una pattuglia di carabinieri di Nizza per verificare cosa stesse accadendo e se ci fossero persone coinvolte.

Purtroppo la risposta al loro interrogativo è stata positiva. Sul divano del salotto vi era il corpo di un uomo, esanime. I Vigili del Fuoco, i primi ad arrivare, hanno tentato di rianimarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ma per Francesco Genisio, 71 anni, non vi è stato più nulla da fare e l'équipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Probabilmente verrà disposta l'autopsia ma pare abbastanza probabile che a provocare la morte dell'uomo sia stata l'inalazione dei fumi tossici che si sono sprigionati dall'incendio del divano sul quale si trovava. Anche la causa più probabile sembra, a giudicare dalla scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori, quella legata ad una sigaretta accesa caduta dalle dita dell'uomo che forse si è addormentato sul divano dopo una notte insonne dovuta alla grande calura.

(Nella foto di copertina i Vigili del fuoco e i carabinieri sotto l'alloggio in cui si è sviluppato l'incendio e ha perso la vita il 71enne)

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