Furto con destrezza ai danni di un anziano, tre arresti dopo un inseguimento

Un’operazione lampo condotta da agenti della Questura di Asti ha portato all’arresto di tre soggetti stranieri, specializzati in reati predatori già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di un furto con destrezza ai danni di un anziano. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si è concluso con la cattura dei presunti colpevoli grazie alla sinergia tra la vigilanza dei cittadini e la prontezza delle forze dell'ordine.

Tutto ha avuto inizio nel parcheggio di un supermercato cittadino, dove un dipendente dell'esercizio commerciale ha notato i movimenti sospetti di tre uomini a bordo di un'autovettura. L'impiegato, insospettito dal modo in cui i tre avevano avvicinato un cliente anziano, ha immediatamente allertato la Questura fornendo una descrizione del veicolo. Le Volanti, intervenute con tempestività, sono così riuscite a individuare e intercettare il mezzo segnalato.

Durante il controllo, i poliziotti hanno accertato che l'anziano era stato effettivamente vittima del furto del proprio portafoglio pochi istanti prima. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire gli effetti personali della vittima ancora in possesso dei sospettati, raccogliendo così prove a loro carico. Dalla ricostruzione degli investigatori è emerso un modus operandi consolidato: i tre agivano in concorso approfittando della particolare vulnerabilità delle vittime. Inoltre, subito dopo il furto, il gruppo avrebbe già tentato di utilizzare indebitamente le carte di pagamento sottratte all’anziano.

I tre soggetti, già gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio e privi di legami stabili con il territorio astigiano, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. Oltre al procedimento penale, il Questore della provincia di Asti ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, vietando loro il ritorno nel comune di Asti per la durata di tre anni.