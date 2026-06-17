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Monale

Ha ripreso conoscenza il ragazzo ferito nello scontro moto-auto

L'incidente è avvenuto sulla strada per Cortandone

Daniela Peira

Daniela Peira

17 Giugno 2026 10:35:40

Ha ripreso conoscenza il ragazzo ferito nello scontro moto-auto

E' ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Alessandria in prognosi riservata il ragazzo di 21 anni, Andrea M., residente alle porte di Asti, che ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente sul territorio del Comune di Monale, in strada Cortandone.

Il ragazzo era alla guida della sua moto, una Ducati quando vi è stato lo scontro contro la Fiat Panda condotta da una donna di 44 anni residente a Monale.

Non ancora chiarita la dinamica esatta dell'incidente e le responsabilità delle due persone coinvolte; a questo stanno lavorando i carabinieri della stazione di Baldichieri intervenuti subito dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni automobilisti che seguivano i due veicoli interessati.

Le condizioni peggiori sono subito apparse quelle del giovane centauro e i soccorritori "di terra" sono stati supportati dall'équipe arrivata in volo con l'elisoccorso di Azienda Zero che hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato all'ospedale di Alessandria in codice rosso.

Ha riportato numerose fratture al bacino e solo stamattina ha ripreso conoscenza.

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