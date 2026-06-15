Astigiano ricercato per droga fugge in Thailandia ma viene arrestato dalla polizia di frontiera

La notizia arriva da un giornale on line della Thailandia e riguarda direttamente un astigiano.

La fonte giornalistica parla di un giovane di 26 anni che è stato arrestato nei giorni scorsi a Bangkok, capitale della Thailandia, dove, secondo le accuse, era fuggito per sottrarsi ad un ordine di cattura in Italia. Asti, per la precisione, dove era stato indagato per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Sempre secondo le accuse, il giovane era ricercato perché considerato il fornitore di un gruppo organizzato italiano che spacciava droga.



Il giovane, che i giornali thailandesi chiamato solo per nome, Simone, avrebbe fatto arrivare da diversi Stati stranieri pacchi postali che contenevano la sostanza stupefacente. Questo in un periodo fra il settembre del 2024 e il giugno del 2025.

Simone, saputo di essere indagato, sarebbe fuggito a Bangkok sfruttando il nuovo DTV (destination Thailand Visa) un visto di lunga durata a ingressi multipli dedicato a nomadi digitali, lavoratori da remoto e persone che seguono corsi o attività culturali in Thailandia.

L’astigiano è stato arrestato dalla polizia di frontiera thailandese dopo la segnalazione della polizia dell’Ambasciata italiana.

In corso le procedure per estradarlo in Italia.

(Foto tratte dal profilo Facebook Thailandia)