Prende la birra senza pagare e morde la mano al commesso

Il vizio del bere continua a procurare danni seri ad un ragazzo di 24 anni, astigiano, arrestato due giorni fa da una Volante con l'accusa di rapina impropria.

Il ragazzo, ubriaco, in tarda serata, si è presentato in un market di corso Dante ancora aperto e gestito da stranieri, e senza parlare con nessuno si è diretto al frigo delle bevande, lo ha aperto, si è preso una bottiglia di birra, l'ha stappata, bevuta e se ne stava andando senza pagare. Il titolare gli ha detto di fermarsi ma lui gli ha inveito contro; è intervenuto un dipendente e il ragazzo lo ha spintonato forte per sfuggire e ha tentato anche di sferrargli un pugno che fortunatamente non è andato a segno; non pago, gli ha morso una mano. Nel frattempo è intervenuta la Volante che lo ha arrestato, appunto, per rapina impropria.

Ieri l'udienza di convalida dell'arresto, alla presenza del suo legale, l'avvocato Denise Laforè che ha ottenuto per il giovane i domiciliari a casa della madre. Non è la prima volta che il ragazzo finisce nei guai quando si trova in stato di ebbrezza: ha numerose segnalazioni per molestie, ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.