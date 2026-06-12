Ragazzini tirano pietre al laghetto sotto la Grotta di Lourdes e uccidono una tartaruga

E' dalla pagina Facebook stessa del Santuario Diocesano della Madonna del Portone che arriva una notizia che lascia l'amaro in bocca. «Abbiamo constatato che mercoledì tra le ore 13 e le 13,30 due ragazzini si sono divertiti a compiere atti di vandalismo presso il laghetto della Grotta di Lourdes e con sassi cercavano di colpire gli animali: purtroppo una tartaruga rimasta gravemente ferita è morta».

Il laghetto si trova ai piedi della zona che ospita aiuole fiorite e le panchine sistemate per una sosta di preghiera alla Madonna di Lourdes accanto al Santuario, con passaggio aperto a tutti. Un laghetto dove convivono pesci rossi e tartarughe d'acqua.

E' stato anche sottolineato che il rettore si sarebbe recato stamattina dai carabinieri con le foto dei danni e il video ripreso dalla telecamera.

«Se gli autori del fatto volessero presentarsi e chiedere scusa, saremmo lieti di parlare con loro e i loro genitori.

I volontari del Santuario dedicano molto tempo a questo spazio di proprietà privata, che si desidera mantenere aperto e che è un luogo di culto. Certo, questi episodi non aiutano e neppure molti altri fatti accaduti, meno gravi, ma che pure denotano mancanza di rispetto verso il luogo e verso le persone».

(Foto tratte dal profilo Facebook del Santuario Diocesano Madonna del Portone)