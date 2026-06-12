Il Liceo Scientifico Vercelli piange l'improvvisa scomparsa di Giovanni Carrino

Il Liceo Scientifico Vercelli di Asti piange la scomparsa di Giovanni Carrino, mancato per un malore improvviso all'età di 61 anni dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al suo impegno lavorativo come collaboratore scolastico. Nel mondo della scuola Giovanni era una figura stimata e benvoluta, considerato da studenti e insegnanti un vero "problem solving" pronto ad aiutare tutti.

«La notizia - commenta la dirigente scolastica Francesca Messa - ci ha colpiti profondamente. Ancora ieri Giovanni era tra noi, presente come sempre nella nostra scuola, con la disponibilità e il senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto. La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità scolastica. Da moltissimi anni al liceo, Giovanni era per tutti un punto di riferimento, un collega prezioso e una persona sempre pronta ad aiutare gli altri. Con la sua dedizione al lavoro e il suo spirito ha saputo conquistare l'affetto e la stima di studenti, famiglie e personale scolastico».

«La sua mancanza - prosegue - si farà sentire, ma il ricordo della sua presenza, della sua voce e del suo esempio continuerà ad accompagnarci. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha donato alla nostra scuola e alla nostra comunità».

«Appena due giorni fa era a scuola e abbiamo scherzato su chi andasse prima in pensione - ricorda il professor Gianni Delvecchio - Sentiva il liceo come una parte importante della sua vita. Durante il cinquantenario della scuola ha gestito tutto quello che era necessario per organizzare gli spazi e così durante tutte le attività dell'Open School, la cogestione e nella festa di fine anno. È stato davvero un punto di riferimento per alunni e insegnanti».

Su Facebook si sono moltiplicati i messaggi di dolore e affetto. Tra questi, le parole toccanti di Enzo Scullino sintetizzano l'eredità umana lasciata dall'amico: «La tua vita è stata una lezione quotidiana di umiltà, un dono prezioso che hai trasmesso ai tuoi figli e a tutti noi. È difficile accettare che un cuore così grande abbia smesso di battere proprio stanotte, ma la luce che hai acceso nei cuori di chi ti ha voluto bene non si spegnerà mai. Riposa in pace, amico mio, sei stato un esempio raro e prezioso».

Carrino lascia le figlie Altea, Rachele e Agnese. L'ultimo saluto a Giovanni avrà luogo nel Tempio Crematorio del cimitero di Asti, lunedì 15 giugno, alle ore 12. La famiglia ha richiesto, in luogo dei fiori, di onorare la sua memoria con donazioni all'associazione "Diamo voce al sollievo".