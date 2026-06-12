Salvato dal genero che lo ha portato via dall'incendio dentro una coperta bagnata

Il giorno dopo il gravissimo incendio che ha provocato danni molto ingenti all'allevamento di bovini dell'azienda agricola Toppino-Pia di Calliano Monferrato, emergono nuovi dettagli sull'accaduto.

Al Cto di Torino resta ancora ricoverato in condizioni molto serie Valentino Toppino, 79 anni, cui i medici del reparto Grandi Ustionati hanno diagnosticato lesioni da fuoco su metà del corpo.

Ma poteva andare molto peggio se non fosse intervenuto il genero, Franco Pia, a salvarlo dalle fiamme.

Infatti Toppino, insieme alla moglie Aurora, dormiva nella camera da letto sul lato in cui si è sviluppato l'incendio che ha interessato il capannone adibito a fienile principale dell'azienda, il ricovero di mezzi agricoli e un pezzo di stalla vicino a quella in cui si trovano i bovini dell'allevamento.

Nel cuore della notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle 3,30 le fiamme erano già alte quando la famiglia è stata svegliata dallo scoppio di uno pneumatico, probabilmente di uno dei trattori andati distrutti.

Anche Valentino e la moglie Aurora si sono svegliati per sfuggire alle fiamme ma l'uomo, nel correre via, si è inciampato ed è caduto in una parte già interessata dall'incendio, riportando le gravi ustioni. E' stato il genero a trarlo in salvo avvolgendolo in una coperta zuppa d'acqua.

Anch'egli è rimasto ferito durante il salvataggio, ma con ustioni più superficiali.

Sul posto Vigili del Fuoco di Asti (oltre ai colleghi del gruppo operativo speciale di Torino e del nucleo investigativo antincendi), soccorritori del 118, i carabinieri di Mombercelli di pattuglia quella notte e i tecnici di Arpa Piemonte per la qualità dell'aria. L'abitazione è stata momentaneamente dichiarata inagibile perché, pur non essendo stata lambita dall'incendio, è stata invasa dal fumo acre e dunque non può essere occupata per qualche giorno.

Tutti gli abitanti (Pia con moglie e due figli, la cognata con i figli e la moglie di Valentino) sono stati ospitati da parenti e amici dove resteranno fino a quando le condizioni della casa non saranno adeguate ad essere di nuovo abitata.

Sul posto, fin dall'allarme, anche il sindaco del paese, Paolo Belluardo: «E' terribile quello che è successo alla famiglia Toppino-Pia cui noi siamo vicini, sia come amministrazione che come comunità tutta. Ci mettiamo a disposizione per ogni necessità che possa sorgere di qui in avanti». La notte scorsa, ad esempio, è stata inviata la Protezione Civile con un generatore di corrente che ha consentito di attivare l'energia per il funzionamento dell'allevamento di bovini. La grande stalla (la famiglia alleva fra i 500 e i 600 bovini) non è stata minimamente interessata dall'incendio, gli animali stanno bene e per fortuna ci sono ancora scorte di rotoballe di fieno in altri magazzini dell'azienda ma era necessario che non fosse interrotta l'erogazione dell'energia elettrica nonostante l'impianto di tutti gli immobili sia stato danneggiato seriamente dall'incendio.

Ancora non è stato individuato il punto di origine dell'incendio.

Mentre si attende il ritorno a casa di Valentino, Debora Biglia, consigliera regionale di Forza Italia ha espresso vicinanza e solidareità alle famiglie Toppino e Pia. «Conosco personalmente i proprietari da molti anni e so quanto sacrificio e passione per il lavoro abbiano sempre messo nella loro attività. Persone straordinarie, esempio autentico di quella cultura del lavoro che rappresenta il cuore dell'Astigiano».