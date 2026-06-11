Calliano Monferrato: in fiamme fienile e stalla, due proprietari in ospedale e bestiame trasferito

Nella notte tra mercoledì 10 giugno e giovedì 11 giugno si è verificato un incendio all’interno di un’azienda agricola nel territorio comunale di Calliano Monferrato.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30 dell’11 giugno, quando una porzione del complesso agricolo è stata interessata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, supportati dalle squadre dei Distaccamenti Volontari di Nizza Monferrato e di Canelli. All’arrivo sul posto, il rogo interessava il capannone principale adibito a fienile e ricovero mezzi agricoli e una porzione della stalla adiacente destinata al ricovero del bestiame.

L’intervento dei soccorritori si è rivelato particolarmente complesso anche a causa del parziale cedimento delle strutture coinvolte. Al momento, infatti, risultano ancora in corso le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Nel corso dell’emergenza, il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso ai due proprietari dell’azienda agricola, che sono stati trasportati in ospedale.

Particolarmente delicate anche le operazioni per la salvaguardia degli animali: con il supporto del servizio veterinario dell’ASL, è in corso il trasferimento del bestiame verso un luogo sicuro.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mombercelli e i tecnici di ARPA Piemonte.

Considerata la gravità dello scenario e il danneggiamento delle strutture, è stato richiesto anche il supporto del nucleo GOS Gruppo Operativo Speciale, proveniente da Torino. Inoltre, è stato richiesto l'intervento dei due operatori del NIA Nucleo Investigativo Antincendi del comando provinciale dei vigili del fuoco.