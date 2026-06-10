Viveva in un B&B e sull'auto a noleggio consegnava le dosi di cocaina

Aspirava a passare come un "fantasma" sperando che i carabinieri non si accorgessero del vero motivo per quale lui viveva nella zona di Castagnole Lanze.

Aveva preso domicilio in un Bed & Breakfast dove aveva anche fissato la sua "base logistica" e si muoveva a bordo di un'auto presa a noleggio, proprio sperando di eludere i controlli periodici delle pattuglie in strada ma anche e soprattutto di quelli delle varie telecamere di sorveglianza con lettura di targhe.

Ma non è bastata per distrarre i carabinieri dall'intercettarlo mentre consegnava dosi di cocaina agli acquirenti direttamente a casa o nei punti di incontro concordati. Una sorta di "delivery" della cocaina documentato dai militari che ieri hanno ottenuto l'ordine di arresto e di perquisizione. L'uomo è stato trovato con un ingente quantitativo di droga, oltre 700 grammi di cocaina insieme al confezionamento delle dosi e ad una somma in denaro contante di circa 3 mila euro in banconote di piccolo taglio tipiche del provento di spaccio.

Attualmente è in carcere ad Alessandria.