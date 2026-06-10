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San Damiano d'Asti

Proprietari in ferie, i ladri staccano le grondaie di rame dalla casa per portarle via

Sventato furto stamattina poco dopo le 7. L'allarme ha fatto intervenire una pattuglia della Metronotte. I ladri in fuga

Daniela Peira

Daniela Peira

10 Giugno 2026 10:59:33

Proprietari in ferie, i ladri staccano le grondaie di rame dalla casa per portarle via

San Damiano senza pace per quanto riguarda i furti di rame e altri metalli che possono essere rivenduti ai rottamai.

Dopo l'ondata di predazioni ai cimiteri, dove sono stati "strappati" dalle lapidi e dalle tombe tutti gli ornamenti in metallo che potevano avere un qualche valore sul mercato parallelo del riciclo di metalli, questa mattina è toccato ad una casa privata.

I ladri, che probabilmente erano informati del fatto che i proprietari fossero assenti dall'abitazione, questa mattina, intorno alle 7, l'hanno raggiunta, sono saliti sul tetto e hanno iniziato a staccare le grondaie di rame per portarsele via e rivenderle.

Erano almeno in due (forse un terzo attendeva con un mezzo per portare via successivamente le grondaie fatte a pezzi) e sono saliti in quota dove, con grandissima velocità, hanno sganciato le grondaie e le avevano già gettate a terra quando è arrivata la pattuglia della Metronotte che li aveva individuati dalle telecamere di sorveglianza ed è intervenuta.

A quel punto i due si sono dati alla fuga per i campi e la pattuglia di guardie giurate ha atteso l'arrivo dei carabinieri.

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