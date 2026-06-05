Un uomo ferito preso in ostaggio ai Bricchi di Isola, ma è stata solo una simulazione per i futuri negoziatori della Polizia

In molti ieri si sono domandati cosa fosse capitato al centro commerciale I Bricchi di Isola d’Asti, visto lo spiegamento di forze della Polizia di Stato. Per fortuna nulla di grave, solo “l’esame finale” del corso di negoziatori che si sta tenendo alla Questura di Asti per formare figure a srvizio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza da attivare quando esistano eventi critici o si presenti una grave minaccia.

Così è stato immaginato un intervento nel quale un uomo, disperato a causa del rischio di licenziamento, dell’abbandono della moglie e con due figli a carico, si è barricato armato all’interno del centro commerciale e si è fatto scudo di un ostaggio ferito. L’uomo chiedeva un contratto di lavoro ma, proprio a seguito della negoziazione, alla fine ha liberato l’ostaggio ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Tutto questo dopo alcune ore di trattativa dove, di volta in volta, la squadra di negoziazione, guidata dal dirigente, ha elaborato la strategia di intervento più efficace a seconda dello stato d’animo dell’uomo.

E’ stata anche l’occasione per attività propedeutiche di addestramento che ha visto coinvolti istruttori in tecniche operative, di tiro e il personale di Volante.