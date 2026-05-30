Controlli a tappeto su circolazione di droga e armi

Polizia di Stato
30 Maggio 2026 12:29:11
Anche Asti coinvolta nell’operazione nazionale della Polizia di Stato che ha portato complessivamente a 1335 arresti e al sequestro di oltre 450 chili di droga.
Un’attività organizzata per il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza, anche tra minori e con una ricerca mirata di droga e armi illegalmente detenute.
L’operazione è stata affidata alle Squadre Mobili delle Questure italiane sotto il coordinamento diretto del Servizio Centrale Operativo.
A livello nazionale l’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.
Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.
A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.
A livello astigiano sono stati organizzati da parte della Squadra Mobile 8 servizi di controllo del territorio, anche con l’ausilio delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, che hanno permesso di identificare 1452 persone, di cui 300 stranieri e 524 positivi all’uso di sostanze stupefacenti; controllare 184 veicoli e 35 esercizi commerciali. Sono state anche indagate 12 persone ed eseguiti 4 arresti di uno in flagranza e tre in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Chiudono il bilancio dell’operazione le 7 violazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti.
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