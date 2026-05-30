L'uomo accoltellato a Praia aggredito da due persone che hanno fatto danni al Pronto Soccorso

Filtra qualche dettaglio in più sull'accoltellamento di ieri intorno alle 20 in via Padre Angelo Graziano, nel quartiere popolare di Praia.

A dare l'allarme una residente che si trovava sul balcone quando ha notato un uomo a terra, evidentemente sofferente e con una ferita al collo dalla quale usciva sangue.

Ha chiamato il 118 e i soccorritori hanno trovato il ferito, un uomo di 49 anni, pregiudicato e residente nel quartiere, che, pur cosciente, diceva di essere stato aggredito da due uomini pur non riuscendo a dare altre indicazioni utili per la loro identificazione.

Da una prima visita sul posto, i sanitari hanno individato ferite da accoltellamento al collo e ad una gamba che, per fortuna, non erano gravi e sono state curate tempestivamente grazie all'intervento tempestivo dovuto alla telefonata della residente; l'ingresso in Pronto Soccorso è stato con un codice giallo.

E' stata la pattuglia di carabinieri intervenuta (di turno quella di Moncalvo) a fare già ieri sera una prima ricostruzione dei fatti e ad appurare che i due uomini presunti aggressori di cui aveva parlato il ferito, erano gli stessi che, poco prima, si erano presentati in Pronto Soccorso per farsi medicare delle ferite e avevano creato non poco subbuglio nell'area sanitaria di emergenza, al punto da spingere il personale di turno a chiedere l'intervento di una pattuglia di Volante per interrompere i danneggiamenti in atto. Anche questi ultimi due uomini sono residenti nel quartiere Praia.