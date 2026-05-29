Uomo accoltellato al collo e alla gamba in Praia

Brutto episodio questa sera nel cuore del quartiere popolare Praia della zona est di Asti, via Padre Angelo Graziano.

Un uomo di 49 anni, del quale non è stata diffusa l'identità, è stato avvicinato da un ignoto che gli ha sferrato alcune coltellate.

I fendenti hanno raggiunto il collo e la gamba. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno portato le prime cure all'uomo ferito per limitare la doppia emorragia. Una volta stabilizzato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Asti dove è stato accettato in codice giallo.

La ricostruzione del fatto e la raccolta di indizi e testimonianze è a cura dei carabinieri.