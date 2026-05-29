Uomo accoltellato al collo e alla gamba in Praia

Questa sera
29 Maggio 2026 21:29:00
Brutto episodio questa sera nel cuore del quartiere popolare Praia della zona est di Asti, via Padre Angelo Graziano.
Un uomo di 49 anni, del quale non è stata diffusa l'identità, è stato avvicinato da un ignoto che gli ha sferrato alcune coltellate.
I fendenti hanno raggiunto il collo e la gamba. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno portato le prime cure all'uomo ferito per limitare la doppia emorragia. Una volta stabilizzato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Asti dove è stato accettato in codice giallo.
La ricostruzione del fatto e la raccolta di indizi e testimonianze è a cura dei carabinieri.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058