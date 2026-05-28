Quella "danza mortale" dopo il tamponamento della Porsche che è costato la vita a Matilde

Nei tanti atti contenuti nel fascicolo del pm Paterno sulla morte di Matilde Baldi a dicembre a causa del tamponamento della Fiat 500 sulla quale viaggiava la ragazza con la madre provocato dalla Porsche 911 GT3 condotta da Franco Vacchina, vi è il video di una delle telecamere di monitoraggio del traffico della tangenziale.

Seppure lo schianto sia avvenuto in un tratto non illuminato e di notte, è possibile, con attenzione, distinguere il dramma che si è consumato in quei pochi secondi.

Si vede, seguendo i fari, il veicolo davanti, la Fiat 500, completamente in balia della forza cinetica impressa dalla supercar che si è abbattuta sulla parte posteriore destra della utilitaria ad una velocità di oltre 200 km orari. E poi, ancora, le due vetture che cominciano a girare in un testacoda quasi sincronizzato fino alla "posizione di quiete". Espressione che in cinematica significa il momento in cui si sono fermate. Nella realtà è il momento in cui la famiglia Baldi la quieta l'ha persa insieme a Matilde che sarebbe mancata cinque giorni dopo in ospedale a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Alla fine del video la ripresa è accecata dai fari della Fiat 500 che si è fermata in senso contrario di marcia. Si nota anche la seconda Porsche che stava viaggiando ad un secondo di distanza dalla prima, condotta da Davide Bertello, che riesce a scansare le due vetture che stanno piroettando sorpassandole a destra, sulla corsia di emergenza. Fermandosi poco più avanti.