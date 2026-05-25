Furti a Vallarone: oltre una decina in pochi giorni e le famiglie vivono facendo i turni per dormire

Un appello che sa di paura e anche di disperazione quello che arriva da Vallarone, località alle porte di Asti, dove negli ultimi giorni si sono registrati oltre 10 tra furti e tentati furti nelle abitazioni.

Tanti i casi di intrusione in casa anche se, per quanto se ne sa, di refurtiva di valore ne è stata portata via davvero poca. Ma di timore, in compenso, ne è stato cosparso tantissimo.

«Entrano prevalentemente di notte ma non disdegnano neppure le ore diurne se la casa è vuota - racconta uno dei residenti - scavalcano recinzioni o forzano cancelletti e sono totalmente indifferenti al fatto che molte delle abitazioni siano dotate di antifurti e di telecamere di sorveglianza. Anche perché indossano felpe nere, cappellini calati sugli occhi, maschere e occhiali ed è difficilissimo poi riconoscerli dalle immagini».

L'ultimo colpo è stato tentato solo sabato sera quando la proprietaria, allertata dalla strana agitazione del suo gatto, è riuscita a metterli in fuga. Li ha distintamente visti mentre fuggivano dal suo cortile.

Tutti hanno paura, è nata una chat fra residenti che conta oltre 60 utenti ed è diventata il luogo virtuale di sorveglianza comune e di scambio di filmati delle telecamere di sorveglianza per mettere a confronto gli autori dei vari colpi. Chi ha visionato i filmati con attenzione afferma che si tratti di almeno due o tre batterie di ladri differenti che concentrano la loro azione nella stessa zona.

«Non sappiamo come rendere bene il clima in cui si vive da dieci giorni a questa parte - prosegue il residente - Qui non si dorme più. Letteralmente. Io e mia moglie, ad esempio, ci diamo i turni in modo da avere sempre qualcuno sveglio che presidi le telecamere e il cellulare perché più di una volta è capitato che chi è stato derubato nel cuore della notte o ha visto i ladri fuggire mandi il messaggio sulla chat in tempo reale per allertare tutte le altre famiglie. Non è vita».

L'appello è molto chiaro: «Abbiamo presentato denunce e segnalazioni e noi stiamo facendo di tutto per difenderci da questa ondata di furti, ma non è il nostro mestiere e abbiamo bisogno di aiuto concreto da parte delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale prima che possa capitare qualcosa di grave».

Un appello che, per ora, è stato raccolto dall'opposizione comunale che a presentato un'interpellanza urgente al sindaco e all'assessore competente.

«Il Comune intende potenziare i sistemi di videosorveglianza pubblica nelle aree maggiormente colpite? E intende richiedere maggiori controlli e pattugliamenti nelle ore serali e notturne? Oltre a prevedere incontri fra i residenti e le forze dell'ordine per affrontare questa emergenza sicurezza e incentivare il controllo del vicinato».