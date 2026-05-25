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Alle porte di Asti

Furti a Vallarone: oltre una decina in pochi giorni e le famiglie vivono facendo i turni per dormire

Un'ondata totalmente inaspettate nelle case che sono state prese di mira da più batterie di ladri. Entrano prevalentemente di notte sia in case vuote che in case abitate

Daniela Peira

Daniela Peira

25 Maggio 2026 14:27:04

Furti a Vallarone: oltre una decina in pochi giorni e le famiglie vivono facendo i turni per dormire

Un appello che sa di paura e anche di disperazione quello che arriva da Vallarone, località alle porte di Asti, dove negli ultimi giorni si sono registrati oltre 10 tra furti e tentati furti nelle abitazioni.

Tanti i casi di intrusione in casa anche se, per quanto se ne sa, di refurtiva di valore ne è stata portata via davvero poca. Ma di timore, in compenso, ne è stato cosparso tantissimo.

«Entrano prevalentemente di notte ma non disdegnano neppure le ore diurne se la casa è vuota - racconta uno dei residenti - scavalcano recinzioni o forzano cancelletti e sono totalmente indifferenti al fatto che molte delle abitazioni siano dotate di antifurti e di telecamere di sorveglianza. Anche perché indossano felpe nere, cappellini calati sugli occhi, maschere e occhiali ed è difficilissimo poi riconoscerli dalle immagini».

L'ultimo colpo è stato tentato solo sabato sera quando la proprietaria, allertata dalla strana agitazione del suo gatto, è riuscita a metterli in fuga. Li ha distintamente visti mentre fuggivano dal suo cortile.

Tutti hanno paura, è nata una chat fra residenti che conta oltre 60 utenti ed è diventata il luogo virtuale di sorveglianza comune e di scambio di filmati delle telecamere di sorveglianza per mettere a confronto gli autori dei vari colpi. Chi ha visionato i filmati con attenzione afferma che si tratti di almeno due o tre batterie di ladri differenti che concentrano la loro azione nella stessa zona.

«Non sappiamo come rendere bene il clima in cui si vive da dieci giorni a questa parte - prosegue il residente - Qui non si dorme più. Letteralmente. Io e mia moglie, ad esempio, ci diamo i turni in modo da avere sempre qualcuno sveglio che presidi le telecamere e il cellulare perché più di una volta è capitato che chi è stato derubato nel cuore della notte o ha visto i ladri fuggire mandi il messaggio sulla chat in tempo reale per allertare tutte le altre famiglie. Non è vita».

L'appello è molto chiaro: «Abbiamo presentato denunce e segnalazioni e noi stiamo facendo di tutto per difenderci da questa ondata di furti, ma non è il nostro mestiere e abbiamo bisogno di aiuto concreto da parte delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale prima che possa capitare qualcosa di grave». 

Un appello che, per ora, è stato raccolto dall'opposizione comunale che a presentato un'interpellanza urgente al sindaco e all'assessore competente. 

«Il Comune intende potenziare i sistemi di videosorveglianza pubblica nelle aree maggiormente colpite? E intende richiedere maggiori controlli e pattugliamenti nelle ore serali e notturne? Oltre a prevedere incontri fra i residenti e le forze dell'ordine per affrontare questa emergenza sicurezza e incentivare il controllo del vicinato».

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