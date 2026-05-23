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Oggi pomeriggio

A distanza di 15 giorni altra persona investita dal treno a Baldichieri

E di nuovo il traffico ferroviario fra Asti e Torino bloccato con attivazione di bus spola sostitutivi

Daniela Peira

Daniela Peira

23 Maggio 2026 18:22:00

A distanza di 15 giorni altra persona investita dal treno a Baldichieri

Un drammatico copione che replica a distanza di una quindicina di giorni nello stesso luogo con lo stesso esito ineluttabile.

Oggi pomeriggio una persona è stata investita da un treno alla stazione di Baldichieri. Sul posto vi è la Polizia Ferroviaria di Asti, i Vigili del Fuoco, personale di Rfi per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine stanno lavorando al recupero della salma e ai rilievi dell'incidente e solo dopo sarà possibile riaprire al traffico ferroviario.

Come accaduto quindici giorni fa, blocco dei treni sulla tratta molto trafficata anche di sabato e attivazione di bus spola sostitutivi oltre al cancellamento di alcune corse. E passeggeri in attesa sui vagoni che erano già in transito oppure nelle stazioni intermedie.

Anche in questo caso si parla di un gesto volontario, anche se la conferma non c'è e  ancora non è stata resa nota l'identità della vittima dell'investimento. La stazione di Baldichieri non è dotata di telecamere, dunque risalire a nome e cognome è reso più difficile così come bisogna affidarsi ai testimoni per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio premeditato.

Come era stato per la donna di 72 anni di Torino, il 6 maggio, che poco dopo le 18 aveva posto fine alla sua vita nella stessa stazione provocando il blocco, come oggi, del traffico ed enormi disagi ai pendolari (studenti e lavoratori) nell'ora di rientro oltre all'arrivo dei treni di lunga percorrenza in partenza e in arrivo a Torino. In quel caso, ad essere bloccata in stazione, anche una classe di una scuola elementare di Pisa in gita.

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