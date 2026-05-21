Astigiana della Flotilla bloccata in Libia, la sindaca: «La sento ogni giorno, è sotto stretto controllo dei miliziani»

Albugnano
21 Maggio 2026 17:56:02
La sindaca di Albugnano, Aurora Angilletta ogni giorno, da tre a questa parte, contatta Leonarda “Dina” Alberizia, 67 anni, l’ex insegnante bloccata con un’altra attivista piemontese, Giuseppina Branca, 78 anni, ex infermiera del Vco, in un’area vicino a Sirte, in Libia.
Fanno parte di un convoglio di terra della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza per portare aiuti umanitari alle popolazioni piegate dal conflitto. E’ formato da case mobili, ambulanze ed equipaggi (anche sanitari) che portano generi di prima necessità con veicoli personali; provengono da numerosi Paesi europei e rappresentano il viaggio a terra della Flotilla.
Ma i problemi sono sorti quando sono entrati in terra libica per attraversarla perché il gruppo è stato intercettato dai miliziani del generale Haftar ed è stato bloccato alle porte di Sirte, fra il deserto e la città.
«La signora Alberizia si è trasferita ad Albugnano da qualche anno – spiega la sindaca Angilletta – dopo il pensionamento ma, complice anche la casa isolata in cui vive, non è molto conosciuta in paese. Questo non toglie che la preoccupazione per una nostra concittadina sia grande e ogni giorno la chiamo per informarmi sulle sue condizioni».
Hanno accesso alle comunicazioni anche se non con stabilità, quindi è anche difficile raggiungerla via cellulare.
«Mi ha solo detto che si trovano in una zona pericolosa vicino alle milizie che li controllano e attendono con ansia un intervento del Governo per poter proseguire il loro cammino verso Gaza in sicurezza».
(Foto Assopace Palestina)
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