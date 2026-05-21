Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Albugnano

Astigiana della Flotilla bloccata in Libia, la sindaca: «La sento ogni giorno, è sotto stretto controllo dei miliziani»

Insegnante in pensione, da qualche anno aveva preso casa nel paese del Nord Astigiano

Daniela Peira

Daniela Peira

21 Maggio 2026 17:56:02

Astigiana della Flotilla bloccata in Libia, la sindaca: «La sento ogni giorno, è sotto stretto controllo dei miliziani»

La sindaca di Albugnano, Aurora Angilletta ogni giorno, da tre a questa parte, contatta Leonarda “Dina” Alberizia, 67 anni, l’ex insegnante bloccata con un’altra attivista piemontese, Giuseppina Branca, 78 anni, ex infermiera del Vco, in un’area vicino a Sirte, in Libia.

Fanno parte di un convoglio di terra della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza per portare aiuti umanitari alle popolazioni piegate dal conflitto. E’ formato da case mobili, ambulanze ed equipaggi (anche sanitari) che portano generi di prima necessità con veicoli personali; provengono da numerosi Paesi europei e rappresentano il viaggio a terra della Flotilla.

Ma i problemi sono sorti quando sono entrati in terra libica per attraversarla perché il gruppo è stato intercettato dai miliziani del generale Haftar ed è stato bloccato alle porte di Sirte, fra il deserto e la città.

«La signora Alberizia si è trasferita ad Albugnano da qualche anno – spiega la sindaca Angilletta – dopo il pensionamento ma, complice anche la casa isolata in cui vive, non è molto conosciuta in paese. Questo non toglie che la preoccupazione per una nostra concittadina sia grande e ogni giorno la chiamo per informarmi sulle sue condizioni».

Hanno accesso alle comunicazioni anche se non con stabilità, quindi è anche difficile raggiungerla via cellulare.

«Mi ha solo detto che si trovano in una zona pericolosa vicino alle milizie che li controllano e attendono con ansia un intervento del Governo per poter proseguire il loro cammino verso Gaza in sicurezza».

(Foto Assopace Palestina)

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133