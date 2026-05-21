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Lutto

Aperta un'indagine sulla morte della figlia dell'ex assessore regionale astigiano Mario Valpreda

Paola era un'insegnante del liceo scientifico Gobetti di Torino. Trovata senza vita nella sua casa dopo una dimissione dal Pronto Soccorso

Daniela Peira

Daniela Peira

21 Maggio 2026 17:12:11

Aperta un'indagine sulla morte della figlia dell'ex assessore regionale astigiano Mario Valpreda

Una famiglia conosciuta anche nell'Astigiano, terra di origine del veterinario Mario Valpreda, già scomparso, che fu assessore regionale alla Sanità del Piemonte dal 2005 al 2007 della Giunta Bresso.

La figlia Paola, 59 anni, insegnante al Liceo Scientifico Gobetti di Torino, è stata ritrovata senza vita nell'appartamento del capoluogo in cui viveva da sola. Si autodefiniva "Anarchica, femminista, insegnante indomita. Amante di libri, musica, arte, cine, nerdate" ed è noto nel capoluogo il suo attivismo.

Sulla sua morte è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Torino perché la donna è mancata dopo un ricovero al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove si era recata in ambulanza per forti dolori all'addome. Secondo le prime informazioni, la donna era stata visitata e poi dimessa dopo qualche ora. Rientrata a casa, amici e colleghi non avevano più avuto notizie di lei e, preoccupati, avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. 

Disposta l'autopsia per capire le cause della morte.

 

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